Super Magbot : un jeu de plateformes où l'on ne peut pas sauter...

Publié le Vendredi 30 avril 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Les robots ne savent pas sauter...

Team17 et Astral Pixel sortiront dans les prochaines semaines le jeu Super Magbot, un jeu de plateformes qui a une particularité : le personnage ne peut pas sauter.Vous allez devoir utiliser ses capacités magnétiques pour franchir tous les obstacles, grâce à des champs d'attraction et répulsion...Bonne nouvelle, avant de savoir si le jeu en vaut le coup ou non, vous pourre l'essayer, puisqu'une démo est désormais disponible sur Steam