Luca, la prochaine merveille de Disney/Pixar nous présente son casting VF

Publié le Jeudi 29 avril 2021 à 10:40:00 par Sylvain Morgant

Ce n'est rien, j'ai une poussière dans l'œil

Toujours prévu pour une sortie sur Disney+ le 18 juin, avant sans doute une sortie au cinéma quand la vie aura retrouvé un cours normal, Luca, la prochaine pépite de Disney/Pixar s'offre une nouvelle bande-annonce.La société aux grandes oreilles en profite pour nous révéler son casting vocal pour la version Française.Dans la version française l’élégante et charismatique comédienne Chiara Mastroianni accompagne les spectateurs dans ce voyage et cette délicieuse aventure en prêtant sa voix à Daniela, la maman de Luca. Aloïs Le Labourier prête sa voix à Luca Paguro un monstre marin de 13 ans brillant, inventif et doué d’une grande curiosité, surtout quand il s’agit du monde mystérieux qui se trouve au-dessus de la mer, Matt Mouredon est la voix d’Alberto Scorfano son meilleur ami, un monstre marin adolescent indépendant et libre qui s’enthousiasme pour le monde des humains. Juliette Davis donne la parole à Giulia, une aventurière charmante et extravertie qui se lie d’amitié avec Luca et Alberto. Serge Biavan est la voix de Massimo, le père de Giulia, Pierre Margot prête sa voix à Lorenzo, le père de Luca et Oscar Ouieb à Ercole.