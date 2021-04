Fallout 76 : la nouvelle mise à jour

Publié le Jeudi 29 avril 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Parce que quelqu'un y joue encore ?

Equipement S.P.E.C.I.A.L.

L'une des demandes les plus fréquentes de la communauté est désormais réalité : l'équipement S.P.E.C.I.A.L. permet aux joueurs de complètement réinitialiser les attributs S.P.E.C.I.A.L. de leur personnage pour leur offrir des builds complètes faciles à intervertir. À partir du niveau 25 les joueurs pourront créer et enregistrer des assignations personnalisées de points S.P.E.C.I.A.L. et de cartes d'aptitude et passer des unes aux autres.

Pour changer d'Équipement, modifier les cartes d'aptitude ou les points S.P.E.C.I.A.L., il suffit de se rendre à une machine à cartes perforées. Ces dernières peuvent être construites dans un C.A.M.P. ou trouvées dans les gares des Appalaches pour faire des changements en route. Les joueurs peuvent avoir jusqu'à deux Équipements S.P.E.C.I.A.L. par personnage.

Jusqu'à présent, les joueurs étaient limités à un C.A.M.P. Avec les emplacements de C.A.M.P., ils peuvent désormais construire de multiples C.A.M.P.s, chacun dans un lieu différent, avec leur propre budget de construction, nom personnalisé et même une icône unique sur la carte. Les joueurs ne peuvent avoir qu'un seul C.A.M.P. actif à un même moment, mais peuvent passer de l'un à l'autre facilement grâce à un nouveau widget “C.A.M.P. Construits” ou via les icônes sur la carte.

De plus, la gestion des objets à vendre n'a jamais été plus simple. Les machines de vente disposent désormais d'un grand nombre d'emplacements d'objets partagés entre toutes les instances dans tous les C.A.M.P.s. Les vitrines sont séparées par C.A.M.P., permettant aux joueurs d'afficher des objets différents dans chacun d’eux.

La Saison 4 démarre aujourd’hui avec un nouveau tableau de S.C.O.R.E. et 100 rangs à atteindre. A mesure que les joueurs vont compléter leurs quêtes, défis et événements, ils avanceront le long du tableau de S.C.O.R.E. et suivront l’As de l’armure dans une nouvelle aventure saisonnière, tout en obtenant de nouvelles récompenses en cours de route. Cette saison apporte avec elle de nouveaux objets qui arrivent pour la première fois comme récompenses, tels que des mannequins, des badges des têtards, du Nukabomb sans sucre et des amplificateurs de charge maximale. Ils pourront aussi remplir leur arsenal de nouvelles apparences d’armure assistée et d’armes, décorer leur foyer des Appalaches avec de nouveaux objets de C.A.M.P. et enfiler de nouvelles tenues.

Pour les trois du fond qui jouent encore à Fallout 76, sachez qu'une nouvelle mise à jour baptisée "Pare à tout" est désormais disponible.Cette mise à jour lance la saison 4. Au menu, un nouveau tableau de S.C.O.R.E. de l'As de l'armure et de nouvelles fonctionnalités, comme l'équipement S.P.E.C.I.A.L. et les emplacements de C.A.M.P., ainsi qu'une extension des opérations quotidiennes et des améliorations de qualité de vie.A découvrir en vidéo.