PlayStation Plus : les jeux gratuits de mai

Publié le Jeudi 29 avril 2021

Mbof...

Comme chaque mois, les abonnés au Playstation Plus se voient offrir une petite liste de jeux gratuits sur PS4 et aussi sur PS5. On vous rappelle que vous pouvez y jouer si vous les ajoutez à votre bibliothèque et si votre abonnement PS Plus est toujours valable.En ce mois de mai, voici les jeux offerts : Battlefield V, Stranded Deep et la version PS5 de Wreckfest : Drive Hard. Die Last. Les jeux seront disponibles à partir du 4 mai jusqu’au 31 mai.