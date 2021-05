- Wreckfest débarque sur PS5

Publié le Vendredi 30 avril 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Toujours plus beau

Jeu de courses dans lequel il est tout aussi important de défoncer les voitures adverses que de franchir la ligne d'arrivée, sans oublier les modes où la destruction est le seul objectif, Wreckfest est sorti en 2018 sur PC et en 2019 sur PS4 et Xbox One.Il sortira sur PS5 le 1er juin prochain.Le jeu sera, bien évidemment, plus "beau". Poussière "dynamique" sur les véhicules, amélioration des ombres, des particules et de la lumière, textures HD et j'en passe...