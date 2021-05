- Insurmountable : le jeu d'alpinisme est sorti

Publié le Vendredi 30 avril 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

On serait dans Zelda, il pourrait à peine grimper une chaise

Le jeu Insurmountable, développé ar le studio allemand ByteRocker's Games, est désormais disponible sur PC, via Steam . Une sortie sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series est prévue dans les prochaines semaines et une sortie sur Nintendo Switch est à l'étude.Dans Insurmountable, vous devez gérer votre équipement, vos ressources, trouver la route optimale, gérer vos efforts et ainsi espérer atteindre le sommet de montagnes...A la manière d'un roguelike, toute mort sera définitive et vous demandera de recommencer l'ascension.