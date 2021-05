- CryoFall : survie SF en multijoueur

Publié le Vendredi 30 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Plus on on est de fous, moins on survit ?

MMO de survie dans lequel vous incarnez le survivant d'un crash de vaisseau spatial qui a attérri sur une planète tout sauf sympathique et agréable, Cryofall est désormais disponible en version complète, après une année en accès anticipé.A découvrir sur Steam Jusqu'à 200 joueurs peuvent évoluer ensemble dans ce nouveau monde où commerce, agriculture artisanat, recherche de ressources et bien entendu, tartes dans la gueule rythme le quotidien des survivants.Vous pourrez aussi acheter des composants cybernétiques pour améliorer votre colon (on parle de la personne, là, hein).