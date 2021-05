- HammerHelm : Le RPG de construction de ville naine est disponible

Publié le Vendredi 30 avril 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Jeu de nain, jeu de vilain ?

On vous en a parlé la semaine dernière : Hammerhelm est un mélange de RPG et de construction de ville de nains dans un monde mediéval-fantastique.Vous allez devoir la développer, implanter des fermes, des armuriers, des auberges... mais aussi la protéger. Et pour cela, il faudra à des quêtes et missions, à jouer en vue extérieure.Le jeu est désormais disponible en version complète, sur Steam il.