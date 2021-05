- Mass Effect Legendary : Musique, Artbooks et BD gratuits

Publié le Jeudi 6 mai 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Enorme !

On attend de pied ferme Mass Effect : Édition Légendaire dont la sortie est toujours prévue pour le 14 mai. BioWare a décidé d'offrir quelques jolis cadeaux aux fans...On commence avec un outil de création personnalisé qui permet de créer ses coéquipiers, leur morale et même l'emplacement de leur personnage. Un générateur aléatoire est disdponibles. Les images peuvent ensuite être téléchargées en 4K ou même imprimés au format couv de boîte de jeu vidéo...Ensuite, ce sont 88 pistes musicales qui sont accessibles via Youtube, soit l'ensemble des bandes-son des trois opus. Soit plus de 4h de musique !Et pour terminer, téléchargez 1,7 Go de bonus : les 88 morceaux de musique, 2 artbooks, 2 BD et une lithographie. A récupérer ici , avant le 31 mai.