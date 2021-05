- Pathfinder: Wrath of the Righteous sortira le 2 septembre sur PC

Publié le Jeudi 6 mai 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Alors que la seconde bêta pour les joueurs ayant précommandé le jeu vient de débuter, Owlcatgames vient d'annoncer la date de sortie de son jeu Pathfinder: Wrath of the Righteous. Il est attendu le 2 septembre sur PC, via Steam ou Gog.Notez que durant cette bêta, les joueurs découvriront les nouveautés ajoutées à cet opus : nouveau système d'effets météorologiques (vent, neige, pluie et orages); démembrement; animaux de compagnie et montures dinosaures; nouvelle interface; didacticiels améliorés pour les nouveaux; équilibrages pour le niveau de difficulté et nouvelles capacités et archétypes pour certaines classes.Pour rappel, Le jeu s'inscrit dans la longue lignée des RPG 3D isométrique à l'ancienne. Ambiance Fantasy, de la magie, des combats, de la tactique, des combats au tour par tour...Indispensable, tout simplement.