AquaCity : un jeu de construction de ville sous-marine

Publié le Jeudi 6 mai 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Glouglou

Aquacity est un jeu de construction et de gestion de ville sous-marine. Vous allez devoir gérer la production de nourriture, d'électricité, d'eau potable... et faire en sorte que vos colons puissent survivre sous la mer.Vous devrez aussi prévoir des forces militaires pour contrer les possibles attaques de cités ennemies.Le jeu vient d'être annoncé sur PC, via Steam . Sortie prévue... euh... un de ces jours.