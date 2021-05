Stonefly : une forêt, des mechas, le tout pour le 1er juin

Publié le Jeudi 6 mai 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les insectes sont nos amis

On vous a déjà parlé de Stonefly, un jeu inspiré par les inventions des années 50 qui vous entraîne à la découverte d'Annika, une inventrice qui construit des mechas et explore avec eux la forêt environnante à la recherche de son héritage familial perdu.Développé par Flight School Studio, un studio canadien indépendant, le jeu sortira le 1er juin sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.Une série de vidéos de présentation est prévue tout au long du mois. En voici la première.