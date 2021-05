- Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 débarque sur Nintendo Switch le 25 juin

Publié le Jeudi 6 mai 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Indispensable !

Activision a annoncé la sortie de Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 sur Nintendo Switch le 25 juin prochain. Pas grand-chose à rajouter à cette info, en fait. Pour rappel, il s'agit du remastered des deux premiers jeux Tony Hawk, sortis il y a une vingtaine d'années.Cette compilation est déjà sortie l'année dernière sur PC, PS4 et Xbox One, puis sur PS5 et Xbox Series.Et nous en avions fait le test, plein de nostalgie, ici