Publié le Lundi 10 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tous au village !

Resident Evil Village on Steam Pre-purchase Hood: Outlaws & Legends PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS It Takes Two Valve Index VR Kit Resident Evil Village & Resident Evil 7 Deluxe Edition Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle Arma 3 Creator DLC: S.O.G. Prairie Fire Pre-purchase Mass Effect Legendary Edition NieR-Automata

Comme chaque semaine, retrouvez le top des ventes de jeux vidéo sur Steam. Et cette fois, il n'y a pas photo quant au jeu le plus vendu... et en plusieurs modèles, bien entendu.