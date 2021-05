- Resident Evil Village est sorti

Publié le Lundi 10 mai 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Youpi ?

Vendredi dernier, Resident Evil Village, le nouvel opus de la série culte, est sorti sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Le huitième épisode de la saga vendue à plus de 107 millions d'exemplaires et qui fête ses 25 ans cette année raconte l'histoire d'Ethan Winters, débutée dans Resident Evil 7.Il va tenter de sauver sa fille et va croiser la route de personnages phares, tels que Chris Redfield.On vous en reparle ce midi, pour le test.