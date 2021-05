- Call of The Sea disponibe sur PS4 et PS5

Publié le Mercredi 12 mai 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

L'amour de l'amer

Sorti en décembre dernier et testé par nos soins à cette occasion , Call of the Sea était disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.Ce petit jeu d'aventure, d'enquête et de puzzles, avait totalement convaincu notre testeur qui est notamment tombé sous le charme de sa direction artistique, lui qui pourtant a autant de sensibilité qu'un caillou.Le jeu est désormais disponible sur PS4 et PS5, pour la modique somme de 19,99 €. C'est peut-être l'occasion de découvrir cet excellent jeu.