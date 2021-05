- Beyond Mankind : un nouveau RPG SF

Publié le Mercredi 12 mai 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Nique ta race

Le studio Brytenwalda, à qui l'on doit le DLC Viking Conquest pour Mount & Blade, sort le 31 août son jeu Beyond Mankind. Il s'agit d'un RPG SF qui se veut inspiré de Fallout et de Spec Ops: The Line.Le jeu prend place dans un monde post-apocalyptique et met l'accent sur la narration. Il se déroule en 2121 et la planète est aux mains d'une nouvelle race d'humains. Avec votre mémoire implantée à propos du monde d'avant, vous allez tenter de reprendre le contrôle du monde.Création de personnage poussée, interaction profonde avec les personnages (vous pourrez même tenter de les séduire et vivre une romance avec eux), monde en constante évolution, choix à conséquences... Beyond Mankind s'annonce très ambitieux.Il sortira sur PC, via Steam