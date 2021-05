- PlayStation annonce les Days of Play 2021 !

Publié le Mercredi 12 mai 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

18 mai au 25 mai

25 mai au 1er juin

1er juin au 8 juin

Sony Interactive Entertainment a annoncé l’édition 2021 des Days of Play. Première étape de ces Days of Play : la PlayStation Player Celebration.Des objectifs communs à tous les joueurs seront à accomplir ensemble dans les jeux PS4 et PS5 pour gagner des cadeaux exclusifs tels que des avatars PSN ou des thèmes PS4. Comme quoi, quand on vous parle en sous-titre de cadeaux époustouflants, on ne se fout pas de votre gueule. Du tout...Ces objectifs sont hebdomadaires et répartis sur 3 périodes :Inscrivez-vous jusqu'au 31 mai pour y participer. Toutes les infos sur le blog. : http://playstation.com/days-of-play-celebration