Les Sims 4 Décoration d'intérieur est disponible

Publié le Mercredi 2 juin 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Il faut du talent

EA et Maxis ont sorti une nouvelle extension pour Les Sims 4.Ce pack s'appelle "Décoration d'intérieur" et est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.Vous y trouverez une nouvelle carrière, celle de décorateur ou décoratrice d'intérieur, et tout ce qui va avec : budget à respecter, styles différents, nouveaux meubles, nouveaux objets de déco et j'en passe. Bref, un boulot qui demande du talent : celui de faire passer pour tendance plein de trucs cons et moches.