Roguebook vous apprend l'art de la guerre

Publié le Mercredi 2 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sun Tzu peut se recoucher

Prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 24 juin prochain, Roguebook est présenté comme un roguelike qui se joue à partir d'un deck de cartes à collectionner.Le jeu est développé par Abrakam Entertainment, les auteurs du jeu Faeria, et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The Gathering.Une nouvelle vidéo a été dévoilée et vous présente les mécaniques de combat.