Publié le Mardi 1 juin 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mass Effect Edition Légendaire Call Of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects The Legend Of Zelda: A Link Between Worlds Luigi's Mansion 2 - Selects

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 Cyberpunk 2077

Cette semaine encore, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s'agit de la 20ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci de la Tomme Mixte du Béarn Brebis-Vache. C’est un fromage affiné à pâte pressée non cuite au lait cru de Vache et de Brebis qui vient des Pyrénées.Resident Evil Village perd du terrain, tout comme Mass Effect Edition Légendaire. Avant l'été, Ring Fit Adventure fait son come-bakc. Comme si vous alliez perdre votre gros cul d'ici-là...Voici le top des ventes en France pour la semaine du 17 au 23 mai 2021 :