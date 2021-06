PlayStation Now : les nouveautés du mois de juin

Publié le Mercredi 2 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Beau petit lot

The Witcher 3 : Wild Hunt : 1er juin – 6 septembre 2021

Slay the Spire : 1er juin – 6 décembre 2021

Car Mechanic Simulator : Définitivement

Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown : Définitivement

La collection Sonic : Définitivement

Comme chaque moi, de nouveaux jeux débarquent sur le PlayStation Now, le service de streaming de jeux de Playstation. Et encore une fois, on vous le rappelle, ce service permet de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 via votre PS4, PS5 ou PC.Actuellement, plus de 700 jeux sont disponibles dans la liste.Les jeux qui débarquent ce mois-ci sont :Quant aux jeux qui ont quitté le service, ce sont : WWE 2K15 et WWE 2K16, Ace Combat 7, Dishonored 2, et Kingdom Come: Deliverance.