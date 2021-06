- Tour de France 2021 et Pro Cycling Manager 2021 sont sortis

Publié le Vendredi 4 juin 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les rois de la (petite) reine

Nacon et Cyanide ont sorti Tour de France 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et P, ainsi que Pro Cycling Manager 2021 sur PC.Pour rappel, Pro Cycling Manager 2021 est une simulation de cyclisme entre management et course en temps réel. Vous devez recruter, entraîner et diriger les coureurs : Pluls de 260 courses sont proposées dont le Tour de France 2021.Tour de France 2021, de son côté, permet la gestion d'une équipe de coureurs durant la Grance Boucle. Parcours officiel, refonte du mode MyTour, avec plus de choix de personnalisation et 89 étapes disponibles, IA revisitée et j'en passe...