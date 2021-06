- Hitman & Bodyguard 2, une nouvelle bande-annonce déjantée

Publié le Vendredi 4 juin 2021 à 10:00:00 par Sylvain Morgant

Vivement le bébé

La suite complétement déjantée du complétement déjanté Hitman & Bodyguard arrive bientôt sur nos écrans et Metropolitan dégaine une seconde bande-annonce qui annonce clairement la couleur.Du cul, du sang, des flingues, de l'amour, des blagues nulles, des jeux de mots foireux, de l'amitié virile et des dizaines de morts de la main de nos plus mignons des tourteaux et du plus grand garde du corps au monde.Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek vont défoncer les méchants dès le 30 juin.