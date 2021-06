- Liquidation annonce sa campagne Kickstarter

Publié le Jeudi 3 juin 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Pour les vrais tacticiens

Grindstone et Divio s'approprient les codes des RTS tactiques afin de nous proposer Liquidation. Dans ce jeu, vous incarnez une faction parmi quatre au total. Le but est de faire la guerre et d'asseoir votre domination sur les autres. L'univers de Liquidation mêle fantaisie et science-fiction pour un résultat qui semble sympa. Le jeu possédera un mode solo en campagne et un mode multijoueur où vous pourrez affronter d'autres joueurs.Le jeu n'a pas encore de sortie, on sait seulement que c'est pour cet automne théoriquement. En attendant, une campagne Kickstarter est prévue pour le jeu et commencera le 10 juin. Le lien est juste ici. Le jeu sera disponible seulement sur Steam, vous pouvez déjà l'ajouter dans votre liste de souhaits.