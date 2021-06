- Xbox Game Pass : arrivée de nouveaux jeux pour le mois de juin

Publié le Mercredi 2 juin 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

La liste

The Wild at Heart (Cloud) ID@Xbox – Disponible

For Honor (Cloud and Console) – 3 juin

Backbone (PC) ID@Xbox – 8 juin

Darkest Dungeon (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 juin

Black Desert : mise à jour The Great Expedition – Disponible

Gears 5 : une carte de défis pour le mois des Fiertés 2021 – Disponible jusqu’au 30 juin

Human: Fall Flat : la mise à jour Series X|S et un niveau inédit, la Forêt – Disponible

Knockout City Saison 1 – Disponible dans le Xbox Game Pass PC et Ultimate

Minecraft : Caves and Cliffs Partie I – 8 juin

Minecraft Dungeons : la mise à jour gratuite Raid Captains et l’événement anniversaire – jusqu’au 8 juin

The Elder Scrolls Online: Blackwood – 8 juin

Ace Combat 7: Skies Unknown (Console)

Night Call (Cloud, Console & PC)

West of Dead (Cloud, Console & PC)

Wizard of Legend (Cloud, Console & PC)

Observation (Cloud, Console & PC)

Le Xbox Game Pass proposera de nouveaux jeux durant ce mois de juin. On vous rappelle le fonctionnement du Xbox Game Pass : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours sont :Jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 juin :