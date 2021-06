- Watch Dogs : Legion, deuxième mise à jour majeure

Publié le Mercredi 2 juin 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Très majeure

Mode online : Opération Tactique #2 : Le Projet Omni est une mission intense et stimulante qui obligera les joueurs à élaborer une stratégie avec leur équipe de quatre pour infiltrer un projet secret et découvrir pourquoi les appareils Optik des Londoniens affectent négativement leur cerveau. Campagne solo et mode online : Le téléchargement gratuit d’Helen, la meilleure des grand-mères (disponible dès le 15 juin).

Les 60 FPS sur les consoles de nouvelle génération via le mode Performance.

La possibilité de jouer en cross-gen entre l’ancienne et la nouvelle génération de consoles.

Un nouveau circuit de récompenses gratuites incluant des tenues, des skins d'armes et plus encore.

La mise à jour 4.5 de Watch Dogs : Legion est désormais disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et PlayStation 5.Cette mise à jour offre un tout nouveau mode de jeu PvE en ligne, actuellement en phase d’Alpha sur PC, Watch Dogs : Legion of the Dead. Une sorte de rogue-lite où vous devrez survivre à une invasion de zombies, en solo ou en coop jusqu'à 4.Cette mise à jour introduit également d'autres contenus gratuits :