Crysis Remastered Trilogy pour cet automne

Publié le Mercredi 2 juin 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Dubitatifs

Sorti en octobre dernier, Crysis Remastered a été (très) loin de nous convaincre. Retrouvez le test de Crysis Remastered dans nos colonnes.Crytek persiste et signe et annonce Crysis Remastered Trilogy sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Crysis Remastered Trilogy comprendra les remasters solo de Crysis, Crysis 2 et Crysis 3, développés en partenariat avec Saber Interactive.On a quand même quelques craintes, vu le résultat du premier. Et puis... sur NIntendo Switch... ? Ce sera fluide ?