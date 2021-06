- Willy Morgan and the Curse of Bone Town pour le 8 juin sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 2 juin 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Papaoutai

Présenté comme un hommage à Monkey Island, de par son ambiance et son humour, Willy Morgan and the Curse of Bone Town vous met dans la peau de Willy, un jeune garçon bien décidé à découvrir les secrets qui se cachent derrière la disparition de son père.Le jeu, déjà sorti sur PC, débarque la semaine prochaine, le 8 juin, sur Nintendo Switch.Une nouvelle bande-annonce a été publiée.