- World of Warcraft : Burning Crusade Classic est disponible

Publié le Jeudi 3 juin 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Comme une première fois

Première extension du grand World of Warcraft sortie en 2007, elle revient aujourd'hui dans une version retravaillée mais toujours fidèle à ce qu'elle était lors de sa première sortie. Ainsi, tout joueur possédant l'abonnement à World of Warcraft, pourra se plonger ou se replonger dans cette extension.Au niveau du pitch, les héros de la Horde et de l'Alliance partent en expédition vers le monde de Draenor. Là-bas vous allez affronter la Légion Ardente et ses hordes de démons. Vous devez arrêter leur invasion afin de sauver tout Azeroth.