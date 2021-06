- Ghostrunner arrive sur PS5 ainsi que sur Xbox Series X et S

Publié le Jeudi 3 juin 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Il y en aura pour tout le monde

Après être sortie sur PC, PS4, Xbox One et Switch en digital, Ghostrunner arrive sur PS5 ainsi que sur Xbox Serie X et S le 28 septembre prochain. Une édition physique arrivera également pour la Switch le 25 juin.Pour rappel, dans Ghostrunner, vous incarnez un ninja assassin dans un jeu d'action et de parkour futuriste en vue subjective. Le but : courir, sauter partout et découper tous vos ennemis avec classe.Sur les consoles next-gen, le jeu sera bien évidemment amélioré graphiquement avec HDR, ray tracing, option 3D audio et retour haptique pour la PS5. Cette version comportera tous les modes sorties depuis le lancement du jeu. Certains modes annoncés comme le Wave Mode et l'Assist Mode arriveront en même temps sur toutes les consoles, plus tard dans l'année.