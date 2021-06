Garbage : un jeu de combat et de gestion

Publié le Jeudi 3 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

SDF Fight Club

Garbage est un jeu de combat, de management, de construction, qui sort le 4 juin sur Steam . Incarnant un ancien sans-abri, vous allez organiser des combats de rue.Gérez votre salle, vos entraînements, vos combattants, recrutés çà et là dans la rue... et partez à la baston !Notez qu'une démo est d'ores et déjà disponible gratuitement.