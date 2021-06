- Grow : Song of the Evertree, un jeu relaxant

Publié le Mardi 8 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tu veux recevoir ma petite graine ?

505 Games a annoncé le développement d'un jeu de type Sandbox qui s'inscrit dans la catégorie des jeux relaxants. Grow : Song of the Evertree vous plonge dans le royaume d'Alari, abandonné et envahi par le mystérieux Withering. Cet univers-arbre autrefois coloré, chatoyants et où d'innombrables mondes se créaient dans ses branches.Vous allez vous occuper de cet Evertree, le nourrir, le soigner et faire renaître des mondes entiers...Le tout à base de petites graines. Et moi, planter des petites graines, ça me connaît.Le jeu sortira cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.