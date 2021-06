- Monark, un nouveau JRPG signé NIS America

Publié le Vendredi 11 juin 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Le Roi des...?

NIS America a annoncé la sortie de Monark sur Nintendo Switch, PS5 et PS4 en édition physique. Ce sera pour début 2022. Le jeu raconte l'histoire d'un monde plongé dans la folie lorsqu’une brume mortelle entoure Shin Mikado Academy. Piégé dans ce lieu, vous allez devoir sauver vos amis et plonger dans l'Otherworld, affronter des démons et surtout, en apprendre plus sur vous et vous pouvoirs.Mais attention à ne pas vous aventurer trop loin dans la folie...