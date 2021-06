- The Suicide Squad, la nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 24 juin 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vous aviez aimé le premier ?

Le second film Suicide Squad sortira le 28 juillet au cionéma. Il est réalisé par James Gunn et l'on y retrouvera Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, accompagnée d'Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Peter Capaldi et j'en passe...Bloodsport, Peacemaker, Capitaine Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et Harley Quinn sont regroupés dans la Suicide Squad et jetés en pâture sur l'île de Corto Maltese infestée d'ennemis.Le premier opus sorti en 2016 avait rapporté 750 millions de dollars au box-office pour un budget de 175 millions) malgré des critiques majoritairement négatives.