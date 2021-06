Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel est sorti

Publié le Mercredi 23 juin 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Aucun risque de contamination

En attendant de voir les athlètes aller tous choper le Coronavirus dans la réalité, vous pouvez tenter de battre de nouveaux records en restant sagement et en sécurité chez vous, avec le jeu "Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel" qui vient de sortir sur Nintendo Switch, PC, Xbox One et PS4.18 épreuves vous attendent, dont le 100m, du saut en longueur, du basketball, du BMX, du rugby à sept, de l’escalade, du tennis...Le test est en cours.