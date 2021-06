Cruella, la critique du film

Publié le Mercredi 23 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Wouf wouf

C'est une nouvelle fois Sylvain qui s'est fendu d'une projection de film en avant-première pour nous livrer une petite critique. Et c'est Cruella, le nouveau Disney en prises de vues réelles, qui est passé au crible.Ce qui est assez amusant, finalement. Parce que Sylvain n'aime pas spécialement le film les 101 Dalmatiens. Parce que Sylvain n'aime pas les chiens non plus.Enfin, parce que le film parle de mode et que Sylvain s'habille quand même comme une merde.