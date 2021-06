The Great Ace Attorney Chronicles s'offre une bande-annonce

Publié le Mercredi 23 juin 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Le jeu est disponible en précommande

On vous le rappelle : The Great Ace Attorney Chronicles est une ompilation de jeux qui se basent sur un ancêtre de Phoenix Wright, le protagoniste de la série Ace Attorney. Elle comprend les jeux The Great Ace Attorney : Adventures et The Great Ace Attorney 2 : Resolve et sortira le 27 juillet sur Nintendo Switch.Notez qu'aucune voix française n'est prévue pour le jeu (japonais ou anglais), mais que l'interface devrait être traduite.Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée.