Ubisoft : Far Cry 6 aura son lot de produits dÃ©rivÃ©s

Publié le Mercredi 23 juin 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Encore des sous à dépenser

Le 7 octobre prochain, Far Cry 6 débarque sur nos PC et consoles. Pour accompagner le jeu, Ubisoft a prévu tout un tas de petites choses...Artbook, livre relié, livre, manuel de survie... il y en aura pour tous les goûts.L'sortira le 12 octobre.est un livre relié rassemblant les méchants emblématiques de la série et tournant autour de Diego, le fils d'Anton Castillo, alors qu'il fête ses 13 ans. Ce recueil regroupes les 3 tomes. Sortie le 30 novembre.est une bande-dessinée mettant en scène Juan Cortez, un des héors de la saga. Sortie en novembre prochain.Enfin,regroupe différentes astuces pour survivre en milieu hostile. Sortie le 21 septembre.