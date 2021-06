- Xbox Game Pass : les nouveautés de juillet

Publié le Jeudi 24 juin 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On va se la jouer médiévale

Worms Rumble (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Iron Harvest (PC) – 24 juin

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Console & PC) EA Play – 24 juin

Prodeus (Game Preview) (PC) ID@Xbox – 24 juin

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud) – 1er juillet

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 1er juillet

Gang Beasts (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 1er juillet

Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Console & PC) – 1er juillet

Limbo (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 1er juillet

Medieval Dynasty (PC) ID@Xbox – Disponible

Le Xbox Game Pass proposera de nouveaux jeux durant ce mois de juillet. On vous rappelle le fonctionnement du Xbox Game Pass : ce service, payant via abonnement, vous permet d'accéder à une grosse bibliothèque de jeux, accessibles via PC, Xbox ou pour certains, via Android.Les nouveaux titres à rejoindre le catalogue dans les prochains jours ou déjà sortis sont :