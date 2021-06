- Trove est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 24 juin 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Voxel Populi

MMO en voxel, gratuit, Trove est désormais disponible désormais sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà sorti sur PC, PlayStation et Xbox et a déjà réuni plus de 28 millions de joueurs.Pour rappel, Trove est un MineCraft-like dans lequel vous allez donc pouvoir créer votre propre monde. Une sorte de MineCraft, avec différentes classes de personnages, des donjons, des niveaux variés, différents univers...Cette version débarque avec une nouvelle classe, les Bardes, mais aussi avec l'exention Delves.