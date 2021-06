(TEST) Asus ROG Flow X13 et XG Mobile

Publié le Vendredi 25 juin 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Petit, léger et puissant

C'est Théo qui a été chargé de tester l'Asus ROG Flow X13 et XG Mobile. Et si vous vous demandez à quoi ça correspond, et bien il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous...En tout cas, depuis son test, Théo a décidé de ne plus répondre ni à nos sollicitations, ni à celles d'Asus qui aimerait bien récupérer ses produits.Il a tout simplement disparu dans la nature. C'est le cas de le dire, lui qui vient de Savoie, dans un bled paumé où il y a plus de vaches que d'habitants...