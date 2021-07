Pokémon : Bande-annonce de la nouvelle saison du dessin-animé

Publié le Jeudi 8 juillet 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Pikachu et ses sbires sont de retour

The Pokemon Company a dévoilé hier la bande-annonce internationale de la 24ème saison de Pokémon sous-titrée « Les Voyages d’un Maitre » ! Celle-ci suivra toujours les aventures de Sacha et Pikachu -à leur habitude- remplies de combats et de captures de nouveaux Pokémons à travers différentes régions, de Kanto à Galar.Pendant qu’ils cherchent des Pokémons pour le laboratoire Cerise, Sacha monte dans le classement du Tournoi du Couronnement Mondial, tandis que son ami Goh complète encore un peu plus son Pokédex et avance dans sa quête pour attraper Mew. Ils vont rencontrer Chloé, qui fait ses premiers pas en tant que Dresseuse après s’être liée d’amitié avec une Evoli bien mystérieuse…Au programme de nouveaux amis, d’anciens rivaux et de nouvelles aventures… De quoi apporter un peu de nostalgie à ceux qui regardent encore avec tendresse cette série et de nouveaux visages pour les plus jeunes.