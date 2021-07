- Observer : System Redux est disponible !

Publié le Lundi 26 juillet 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Enfin...







Après avoir vu sa sortie repoussée,est enfin là !2084, le monde est pire que toutes les prédictions imaginées 50 ans auparavant. Premièrement, une épidémie numérique qui a tué plusieurs milliers de gens qui avaient décidé d'augmenter leur esprit et leur corps. Cette maladie, appelée le nanophage, a causé des dégâts immenses.Ensuite, une guerre d'une ampleur dépassant tout entendement a éclaté entre l'Occident et l'Orient. Cet évènement a conduit à l'anéantissement des deux camps. N'ayant plus personne au pouvoir, les corporations ont pris le contrôle pour forger leurs propres empires -bien entendu corrompus.Vous incarnez un observer, outil d'oppression des corporations, craint et méprisé par les élites qui gouvernent. Vous piraterez les recoins les plus sombres de l'esprit de vos suspects. Vous vous insinuerez dans leurs rêves et jouerez avec leurs peurs pour extraire tout le nécessaire à votre enquête.Les Observers vétérans ont la possibilité, grâce à 3 nouvelles affaires, "Signal errant", "C'est de famille" et "Son affreuse symétrie", d'explorer des thèmes qui suscitent la réflexion à propos d'un futur qui pourrait nous guetter.En plus de tout ça, System Redux propose des nouvelles mécaniques de jeu à travers un gameplay optimisé, de nouveaux secrets à découvrir, des neuros-interrogatoires supplémentaire, une discrétion repensée et d'autres améliorations réalisées grâce aux retours de la communauté d'Observer.