Jungle Cruise dévoile des extraits

Publié le Lundi 26 juillet 2021 à 09:45:00 par Julia Bourdin

La balade en bateau avec The Rock

est un film en prise de vue réelle des studios Disney, réalisé par Jaume Collet-Sera, qui invite les spectateurs à voyager dans la forêt amazonienne.Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton (Emily Blunt) quitte Londres pour l’Amérique du Sud à la recherche d’un arbre aux grands pouvoirs de guérison qui pourrait bien changer l’avenir de la médecine. Pour descendre le fleuve Amazone, elle engage Frank Wolff (Dwayne Johnson), un capitaine aussi douteux que son vieux rafiot délabré, La Quila. L’improbable duo, à priori mal assorti, va dès lors faire équipe pour affronter d’innombrables dangers - sans parler de forces surnaturelles - dissimulés entre les branches luxuriantes de la forêt tropicale.Et la première chose qui nous saute aux yeux dans les extraits, c’est l’humour un peu potache qui semble imprégner le film, lui donnant des allures -à mes yeux- de Jumanji… Je ne suis pas vraiment convaincue par ce genre d’ambiance, car, si dans Jumanji tout le monde, acteurs compris, trouvait ça débile et ne se prenait pas vraiment au sérieux, là et qu’on est quand même face à Disney…Et puis deuxième chose, on dirait que Lily a un frère qui l’accompagne dans les extraits, pourquoi n’est-il mentionné nulle part lui ?Bref, tant de questions face à ces extraits et si peu de réponses… Ces réponses nous les auront, donc dans deux jours. Et avant d’y aller, mettez votre cerveau de côté, vous n’en aurez sûrement pas besoin. Un film détente estival.