GOG.com, les soldes du weekend

Publié le Samedi 24 juillet 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

De quoi s'occuper pendant les vacances

Comme tous les samedis, nous vous proposons de découvrir les soldes sur Gog.com. Quelques dizaines de jeux vidéo à prix cassés qui ne manqueront pas d'égayer votre été. Et comme tous les samedis, nous vous avons mis nos jeux favoris en gras.Eschalon : Book IIEschalon : Book IIIBaldur’s Gate : Faces of Good and EvilBaldur’s Gate : Siege of DragonspearIcewind Dale : Enhanced EditionPlanetscape : Torment : Enhanced EditionBase OneDruidstone : The Secret of the Menhir ForestVampire’s Fall OriginsStronghold Crusader 2 et ses différentes extensionsStronghold Crusader HDStronghold HDStronghold : WarlordsJagged Alliance : Rage !Wasteland 1 : The Original ClassicWasteland 2 : Director’s Cut EditionsWasteland RemasteredThe Age of DecadenceInvisible IncDivinity : Original SinDivinity : Original Sin 2Lords of XulimaAvadon 2 et extensionsAvadon 3 et extensionsAvadon : The Black forestAvernum saga complete et jeux séparésGeneforge SagaGeneforge 2Nethergate : RessurectionQueen’s Wish : The ConquerorUnderRailUnderrail : ExpeditionRetro MachinaSword Legacy OmenLumoDarklandsShadoworlds