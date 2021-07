A quoi jouez-vous ce weekend ?

Publié le Samedi 24 juillet 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Il fait chaud...

Cette fois encore, ce n’est toujours pas le boss qui vous pose la question. Et pourtant, il est bien rentré de ses belles vacances au bord de la mer et au soleil… De mon côté, qui fond dès qu’il fait plus de 24°C, je me change lentement mais sûrement en flaque dans mon bureau…Il fait bien trop chaud, et donc, en dehors du travail je ne joue que la nuit pour me garantir un peu de fraîcheur !De mon côté, je vais probablement farmer un peu l’événement en cours suravec ma mère, grande amatrice du jeu, et vous ?Dites-nous un peu à quoi vous comptez jouer et vos méthodes pour garder la fraîcheur malgré le PC qui tourne à fond.