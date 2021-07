Pause croquis de Marion

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

The cone of shaaaame... !

Salutations,Au risque d'énerver tous les anti-vax, je suis pour la vaccination obligatoire. Peu importe la maladie.Alors, oui, dès que j'ai pu, j'ai couru pour me faire vacciner pour rassurer ma famille qui travaille en contact régulier avec des gens, mais aussi pour me rassurer moi-même. En soit, je suis en bonne santé : pas de problèmes respiratoires, pas de problèmes cardiaques non plus... Mais je préfère toujours en faire trop que pas assez.De ce fait, je suis toujours surprise de voir que beaucoup ne se font vacciner que très tardivement, comme en Suède où une de mes amies proches n'a reçu que sa première dose cette semaine, ou encore une autre qui m'annonce qu'après hésitation elle se décide enfin.Enfin bref, le plus important, c'est de le faire.Je vous avoue que ça devient presque comique la façon dont tout le monde en parle comme un rite de passage. Et c'est Julia qui saute le pas aujourd'hui et rejoint le monde des vaccinés.Et comme il y a une période d'incubation, on a décidé de lui offrir une magnifique collerette. Comme ça, nous, on ne risque rien.Allez, on s'retrouve lundi ! ;)