Premier journal des développeurs de Jurassic World Evolution 2

Publié le Lundi 26 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Alors, quoi de nouveau ?







sera lancé fin 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.Dans ce premier épisode du journal, ce sont 3 personnes (le directeur du jeu Rich Newbold, le concepteur principal Jim Stimpson et le producteur exécutif Adam Woods) qui s'expriment.Entre les éléments de réalismes qui rendent les dinosaures deplus vrais que nature ou les possibilités de créativités dont les joueurs peuvent faire preuve avec les nouvelles options de personnalisation, les nouvelles fonctionnalités passionnantes du jeu sont abordé ici. On attend volontiers l'épisode 2 pour en découvrir plus.