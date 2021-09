- Un teaser pour Histeria : Fall of Human

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 12:40:00 par Côme Richetta

La folie à toutes les époques

Et voici le petit teaser du matin, que l’on doit au studio néerlandais StickyLock, qui nous présente leur jeu de tirVous n’avez rien compris au teaser ? Ce n’est pas grave, je suis là pour vous expliquer.Il s’agit d’un jeu de tir dans un futur dystopique où il vous faut vous échapper de la Terre en faisant des matchs à mort dans une arène qui peut changer de scène et d’époque, entre la préhistoire, les conflits du 20ème siècle et un futur lointain. Bref, un jeu de tir multijoueur où l’on peut s’agresser à coup de M16 laser ou de lance à silex.Un accès anticipé deest disponibleavec le mode de jeu Deathmatch, et les développeurs ont annoncé qu’un éditeur de niveau sortirai dans le futur pour que les joueurs se partagent leurs cartes à partir du Steam Workshop.